Sağlık Bakanlığı otel yangınında yaralananlarla ilgili son durumu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangının da yararalanlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakanlık, 51 yaralıdan 29'unun taburcu edildiğini duyurdu.
Bolu Kartalkaya’da 76 kişinin can verdiği otel yangınında 51 kişi de yaralanmıştı.
Yaralıların son durumuna ilişkin bilgi veren Sağlık Bakanlığı 29 kişinin taburcu edildiğini, 22 yaralının ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. Bugün itibariyle 29 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 22 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir."