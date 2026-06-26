Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı yayımlandı mı? Sözleşmeli personel başvuruları ne zaman başlıyor?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı için ayladır adaylar bekliyor. 26 bin 673 kişi Bakanlığın bünyesinde istihdam edilecek. Yüz binler duyuru beklerken bir gelişme olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar "Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman" diye soruyor.
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Kamu sektöründe görev almak isteyen sağlık çalışanlarının gözü Sağlık Bakanlığından gelecek personel alımı ilanına çevrildi. Haftanın son gününde aramalar daha da hızlanırken cevap arana soru "Sağlık Bakanlığı personel başvuruları ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, 26 Haziran 2026 Cuma günü itibarıyla bir duyuru gelmedi. Temmuz ayında tercihlerin başlaması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ