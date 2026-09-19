Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için bekleyiş devam ediyor. Eylül ayının sonlarına doğru ilerlenirken yine bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Aylardır devam eden soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" oluyor.
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Sağlık alanında kamuya atanmak isteyen binlerce aday, aylardır Sağlık Bakanlığından duyuru bekliyor. Her gün binlerce kişi araştırma yapıyor. Hafta sonu yine "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu geliyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?
Hayır, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.
Kaynak: HABER MERKEZİ