Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sağlık alanında kamuya atanmak isteyen binlerce aday, aylardır Sağlık Bakanlığından duyuru bekliyor. Her gün binlerce kişi araştırma yapıyor. Hafta sonu yine "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusu geliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihi belli oldu mu?

Hayır, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihleri belli olmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da yakın zamanda konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.