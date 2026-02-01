Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı, başvurular ne zaman alınacak?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel ve işçi alımı için haftalardır bekleniyor. Şubat ayı geldi ve adaylar heyecanlı bekleyiş içerisinde... Bakanlık resmi sitesi ve sosyal medya hesapları sürekli kontrol ediliyor. Her gün "Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları ne zaman" sorusu geliyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

1 Şubat 2026 Pazar günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.