Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? 38 bin personel alımı ne zaman başlayacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün Sağlık Bakanlığına 38 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Bu gelişme sonrası Sağlık Bakanlığında çalışmak isteyenler detaylara ulaşmak istedi. Binlerce kişi her gün "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alım başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığından 21 Ekim 2026 Çarşamba günü 38 bin personel alım başvuru tarihi paylaşılmadı. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da belli olmadı.

Beklentiler 2026 KPSS oturum sonuçlarının açıklanmasının ardından ilanın yayınlanacağı yönünde...