Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda beklenen açıklamalar ard arda gelmeye başladı. 12 bin sağlık personeli alımı konusunda en fazla merak edilen detaylardan olan hangi pozisyona ne kadar kadro verileceği konusu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile açıklığa kavuşmuştu. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri açıklandı.

Kadro dağılımı belli oldu

Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, 7 bini hemşire, 1.700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" bilgisini adaylarla paylaştı.

Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, "Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. COVID-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."ifadelerini kullandı.

Başvuru tarihleri açıklandı

12 bin sağlık personeli alımı konusunda son açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. ÖSYM Başkanı Aygün, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı henüz yayımlanmasa da alıma dair genel şartların daha önceki alımlarla benzer olması bekleniyor. 12 bin sağlık çalışanı alımına başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor. Öte yandan 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Yine Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında, KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.