Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak? Branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 40 bin kadro kapsamında 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için sürekli işçi kadrosuna mart ayında alım işlemi yapılacağını duyurdu. Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı ve başvuru kılavuzu ise henüz yayımlanmadı. Bu konuda önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı sürecinde hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğrağı terapistin, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi pozisyonlarına alım yapılacak.

10 bin sürekli işçi alımı kapsamında ise temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı pozisyonlarına alımlar yapılacak.

Başvuru tarihleri ne zaman başlayacak?

10 bin sürekli işçi kadrosu için yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 15-21 Mart tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılacak.

Sağlık personeli alımları için ise kılavuz ÖSYM üzerinden adaylarla paylaşılacak ve başvurular da ÖSYM üzerinden gerçekleştirilecek.