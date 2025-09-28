Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı mayıs ayında 19 bin personel alımı yapmış 18 bin personel alımının ise ileri bir tarihte yapılacağı duyurulmuştu. Eylül ayının sonlarındayız ve konu gündem olmuş durumda... Yüz binler gelişmeleri yakından takip etmek isterken sıkça gelen soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

KPSS Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığının tercih kılavuzunu ÖSYM'ye gönderdiği öğrenilirken ekim ayının ilk haftasında tercihlerin başlaması bekleniyor. Branş ve kontenjanlar henüz paylaşılmış değil.

Tercih işlemleri, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.