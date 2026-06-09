Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

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Sağlık Bakanlığı her yıl sözleşmeli personel alımı yapıyor. ÖSYM üzerinden gerçekleşen alımların 2026 yılı ilk etabı ise henüz başlamadı. Bu sebeple sürekli bir araştırma söz konusu... Adaylar sıkça "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak" sorusuna cevap arıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?

Hayır, 9 Haziran 2026 itibarıyla Sağlık Bakanlığı alım ilanı ve kılavuz yayımlamadı. Geöen yıl ilk alımlar mayıs ayında gerçeklemişti. Haziran ayında beklentiler bir hayli yüksek...

Sözleşmeli personel adayları tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşçi adayları ise İŞKUR üzerinden işlemlerini yapacaklar.