SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? Bakan Memişoğlu'ndan kılavuz açıklaması...

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için gözler Bakan Memişoğlu'ndaydı. Memişoğlu katıldığı televizyon kanalında "Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?" sorusunu yanıtladı. İşte konuya dair bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti. Kılavuzun önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor.