Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İŞKUR işçi alım ilanı yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığının yılın ilk alımları için bekleyiş devam ediyor. Bakanlığa 26 bin 673 kişi alınacak fakat duyuru hala gelmedi. Hal böyle olunca aramalar da günden güne artıyor. Her gün tekrar eden soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?

Hayır, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü itibarıyla bir duyuru gelmedi. Temmuz ayında tercihlerin başlaması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.