Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kadro ve branşlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığının personel alımına her dönem yoğun bir başvuru yapılıyor. Sözleşmeli personeller ÖSYM, işçiler ise İŞKUR üzerinden başvuru yapıyorlar. Gelecek dönem başvuru tarihleri yoğun şekilde araştırılırken "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu sıklaşmış durumda...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...