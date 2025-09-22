Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih paylaşımı geldi mi?
Sağlık alanında çalışmak ve bakanlık bünyesinde güvenceli bir iş imkanından yararlanmak isteyen yüz binlerce kişi Sağlık Bakanlığının 2. dönem başvurularını bekliyor. Eylül ayının sonlarına doğru ilerlerken gözler sürekli olarak Bakanlık duyurusunda... Henüz konuya ilişkin bir gelişme yaşanmazken tarih konusunda bilgi almaya çalışanların sıklıkla başvurduğu soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci dönem başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
2. dönem Sağlık Bakanlığı personel alımı için herhangi bir duyuru gelmiş değil. Bakan Memişoğlu ekim ayına dikkat çekmişti. Bu sebepler gözler eylül ayı sonu, ekim ayı başında olacak.
Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658