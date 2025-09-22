Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci dönem başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih paylaşımı geldi mi?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Yüz binler yine mayıs ayında olduğu gibi başvuru yapmak istiyor. Günler ilerledikçe heyecan katbekat yükselirken bir gelişme olup olmadığı kontrol ediliyor. Her dakika artan soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ikinci dönem başvuruları ne zaman başlayacak" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

2. dönem Sağlık Bakanlığı personel alımı için herhangi bir duyuru gelmiş değil. Bakan Memişoğlu ekim ayına dikkat çekmişti. Bu sebepler gözler eylül ayı sonu, ekim ayı başında olacak.

Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658