Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı bekleniyor

05 Kasım 2020

Binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı için beklemeye başladı. Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı personel alımı için kasımın ilk haftasını işaret etmesinin ardından adaylar, bu hafta ilanın yayımlanmasını bekliyor. Bakan Koca açıklamasında, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Beklenen açıklama henüz gelmese de, bu hafta içinde Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına dair bir açıklama yapılması bekleniyor. Yapılacak alımlara dair detaylar ise henüz belli olmadı. Bakanlığın alıma dair branş dağılımını ilanla açıklaması beklenirken, branş dağılımında ihtiyacın bulunduğu pozisyonlara ağırlık verilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair başvuru şartlarının geçtiğimiz dönemlerdeki alımlarla aynı olması bekleniyor. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Yine Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında, KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.