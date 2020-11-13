Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı bekleniyor

Sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı personel alımı konusunda atılacak adımları merakla bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 bin sağlık çalışanı alımına dair açıklamalarının ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanının ne zaman yayımlanacağı merak konusu. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

12 bin sağlıklı için ilan bekleniyor

Bakan Koca'nın 12 bin sağlık çalışanı alımına dair beklenen açıklama henüz gelmedi. Yapılacak alımlara dair detaylar henüz belli olmazken, bu hafta içinde branş dağılımına ve alıma dair detayların açıklanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair branş dağılımının ihtiyaç duyulan detaylara göre belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımına dair başvuru şartlarının geçtiğimiz dönemlerdeki alımlarla aynı olması bekleniyor. Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Yine Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında, KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.