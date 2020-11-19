Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı önümüzdeki günlerde geliyor

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı için bekleyiş devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 bin sağlık çalışanı alımına dair yaptığı açıklamaların ardından sağlıkçılar alıma dair ilanın yayımlanması için bekliyor. Henüz Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlanmasa da 12 bin kişilik kadronun bir önceki alımda olduğu üzere yine önemli bir kısmının hemşire kadrosuna ayırılması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığının bütçesinin görüşmelerinde Sağlık Bakanlığı personel alımı konusuna değinen Bakan Fahrettin Koca, "Önümüzdeki günlerde, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz" dedi.

Personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanında hemşirelerin yanı sıra fizyoterapist, anestezi uzmanı, ilk yardım personeli, ebe kadroları için de ilanda geniş kadroların açılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan son alımda 18 bin kişi istihdam edilirken, ağırlık en fazla ihtiyacın olduğu hemşirelere verilmişti.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı henü yayımlanmasa da alıma dair genel şartların daha önceki alımlarla benzer olması bekleniyor. 12 bin sağlık çalışanı alımına başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı kanunun 48'inci maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor. Öte yandan 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

Yine Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında, KPSS Tercih Kılavuzunda belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, yayımlanacak kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.