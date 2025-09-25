Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin personel alımı için tarihler belli oldu mu?
On binlerce kişi Sağlık Bakanlığının personel alımı ilanını bekliyor. Ekim ayı yaklaşırken tarihlerin paylaşılıp paylaşılmadığı merak ediliyor. Gözler Sağlık Bakanlığına çevrilirken adaylar tarih konusunda bilgi almaya çalışıyor. Sürekli gelen soru ise "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı bu yıl 18 bin personel alımı daha yapacak. Sürekli işçiler için başvurular İKUR tarafından diğer branşlar için başvurular ise ÖSYM'den yapılacak. Adaylar Bakanlığın duyurusuna kulak kesilirken her gün ve gittikçe artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman?
Sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar için henüz Sağlık Bakanlığından başvuru tarihleri ile ilgili bir paylaşım gelmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu alımlar için ekim ayını işaret etmişti. Başvuruların bu nedenle ekim ayı ilk haftası gibi başlaması bekleniyor.
Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658