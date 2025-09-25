Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin personel alımı için tarihler belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bu yıl 18 bin personel alımı daha yapacak. Sürekli işçiler için başvurular İKUR tarafından diğer branşlar için başvurular ise ÖSYM'den yapılacak. Adaylar Bakanlığın duyurusuna kulak kesilirken her gün ve gittikçe artan soru "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" oluyor.

Sağlık Bakanlığı 2. etap alımları ne zaman?

Sağlık alanında çalışmak isteyen adaylar için henüz Sağlık Bakanlığından başvuru tarihleri ile ilgili bir paylaşım gelmedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu alımlar için ekim ayını işaret etmişti. Başvuruların bu nedenle ekim ayı ilk haftası gibi başlaması bekleniyor.

Öte yandan branş dağılımı da belli olmazken bir önceki alımlarda dağılım şöyleydi:

Biyolog: 10

Büro Personeli: 215

Çocuk Gelişimcisi: 75

Destek Personeli: 15

Dil ve Konuşma Terapisti: 44

Diyetisyen: 74

Ebe: 1.280

Fizyoterapist: 121

Gerontolog: 6

Hemşire: 7.597

İş ve Uğraşı Terapisti: 27

Odyolog: 17

Perfüzyonist: 25

Psikolog: 30

Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji): 132

Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

Sosyal Çalışmacı: 67

Tekniker: 235

Teknisyen: 273

Sürekli işçi: 3.658