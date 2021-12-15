Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 20 bin personel alımının detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden personel alımı açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı personel alımı kapsamında 20 bin personel alınacağını duyuran Bakan Koca, bu kadronun 10 bininin sözleşmeli sağlık personeli, 10 bininin ise sürekli işçi kadrosunun oluşturacağını duyurdu. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanının ise mart ayında yayımlanacağını açıkladı. Bu açıklama kadro bekleyen sağlıkçıları heyecanlandırdı.

Bakan Koca, Sağlık Bakanı personel alımı kapsamında hangi birimlere alımların olacağı bilgisini de paylaştı. Koca, 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alınacağını söylerken, gerekli bilgilerin tercih kılavuzunuhn hazırlanması için ÖSYM'ye gönderildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nereden yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı sürecinin başında ÖSYM tercih kılavuzunu adaylarla paylaşacak. Adaylar paylaşılan kılavuzda yer alan bilgilere göre belirlenen tarihler arasında, uygun başvuru koşullarını sağladıkları alanlar için başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımına dair süreç ise hem ÖSYM üzerinden hem de Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü üzerinden takip edilebilecek.