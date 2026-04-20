Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 25 bin 673 personel alımı için bekleyiş sürüyor. Bakanlık bünyesinde güvenceli bir iş isteyen adaylar ÖSYM'den ve İŞKUR'dan duyuru bekliyor. Peki, yeni bir gelişme var mı?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

20 Nisan 2026 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının duyuru kısmı incelendiğinde yeni bir açıklama yapılmış değil. 2025'te başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.