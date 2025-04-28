SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖSYM KILAVUZU AÇIKLANDI MI? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Yeni haftaya girilirken binlerce sağlık personeli adayının gözü ÖSYM'de... Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için başvuru tarihleri ve kılavuzu yoğun şekilde aratılıyor. Peki, ÖSYM'den duyuru geldi mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından henüz yayımlanmış değil. Bu hafta içinde duyuru yapılması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanması ile birlikte başvuru tarihleri, branşlar ve kontenjanlar belli olacak.

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BAKAN MEMİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, 37 bin kişilik kadro aldıklarını belirterek, atama sürecine ilişkin takvimi paylaştı.

Buna göre, önümüzdeki hafta itibarıyla hastanelerde hangi branşta ne kadar personele ihtiyaç duyulduğu ilan edilecek ve bilgiler ÖSYM’ye gönderilecek. İlk etapta Mayıs ayında 19 bin sağlık personeli alınacak. Kalan 18 bin kişilik kadro için ise Eylül ayında ilana çıkılacak.

Atamaların KPSS puanına göre yapılacağını belirten Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerine dair tüm detayların yer alacağını ifade etti. Kılavuzun bu hafta yayımlanması bekleniyor.