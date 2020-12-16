1-7 Aralık tarihlerinde yapılan tercih işlemlerinin ardından adaylar merakla Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçlarını bekliyordu. 12 bin personelin istihdam edileceği Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı ve böylece adaylar sonuçları öğrenme fırsatı buldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları hakkında yapılan açıklamada, "01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklamanın ardından 12 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru yapan adaylar sonuçları öğrenmek için ÖSYM'nin internet sitesine ve mobil uygulamasına akın etti.

Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları kapsamında 12 bin sağlık personeli alınacak. Bu personellerin kadro dağılımları ise 7 bini hemşire, 1.700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi şeklinde oldu.

ÖSYM tarafından yerleştirilmesi tamamlanan adayların atama işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacak.