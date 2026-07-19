Sağlık Bakanlığı personel duyurusu geldi mi? 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yüz binlerce kişi düzenli ve zamanında maaş almak, kamu güvencesi altında çalışmak için bakanlıkların bünyesinde çalışmak istiyor. Sağlık alanında da kariyer yapmak isteyenler bakanlığın duyurusuna kulak kesilmiş durumda... Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

19 Temmuz 2026 Pazar günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Temmuz ayı ortasında tercihlerin alınması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.