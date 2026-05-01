Sağlık Bakanlığı personel, işçi alımı başvurusu ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

KPSS'ye giren ve güzel bir netice elde eden memur adayları bakanlıkların alım ilanlarını dikkatle takip ediyor. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı personel alım ilanı çıkacak. Gözler Sağlık Bakanlığına çevrilmişken gündemden düşmeyen soru "Sözleşmeli personel ve işçi alımı başvurusu ne zaman" oluyor.

2026 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi başvurusu hangi tarihte yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 1 Mayıs 2026 Cuma günü alım ilanı geçmedi. Bakanlığın mayıs ayının ikinci haftasında duyuruyu yayımlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.