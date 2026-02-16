Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde güvenceli olarak çalışmak isteyen yüz binler her yıl başvuruları takip ediyor. Yılın belirli dönemlerinde Bakanlık ilan yayımlıyor ve vatandalar da ÖSYM ve İŞKUR üzerinden başvuruda bulunuyor. Bu yılın ilk başvuru tarihleri belli olmadı. Bu sebeple sık sık "Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman" diye soruluyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

16 Şubat 2026 Pazartesi günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.