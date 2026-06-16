Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı?

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Kamu personeli olmak isteyen on binlerce kişi bakanlıkların alım ilamlarını yakından takip ediyor. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığına 26 bin 673 personel alınacak. Vatandaşlar konuyu yakından takip ederken alım ilanı ile ilgili bir duyuru gelip gelmediğini araştırıyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığından ilk etap alımları için tercih tarihleri paylaşılmadı. Bu ay Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşçi adayları ise İŞKUR üzerinden işlemlerini yapacaklar.