Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ne zaman? Başvuru tarihleri açıklandı mı?

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için bekleyiş devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlenirken yüz binler tarihlerin kesinleşip kesinleşmediği sorguluyor. Bu sebeple de "Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel ve işçi alım ilanı yayımlandı mı?

Hayır, Sağlık Bakanlığı 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla bir alım ilanı yayımlamadı. Bakan Memişoğlu'nun yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.