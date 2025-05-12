Her yıl Sağlık Bakanlığı'nın KPSS tercihlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Memur adayları, kadrolu istihdam, iş güvencesi, düzenli maaş, sosyal haklar ve emeklilik avantajları nedeniyle ÖSYM üzerinden başvuru yapıyor. Bu yıl da on binlerce kişi 8 Mayıs'a kadar tercih işlemlerini tamamladı. Başvuru yapanların ortak sorusu "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanabilir?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanması beklenebilir.

Sonuçlar açıklandığında başvuru yapan adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.

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