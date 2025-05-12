SAĞLIK BAKANLIĞI: Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kadrolu ve güvenceli iş imkanı nedeniyle devlet kurumlarına her yıl yüz binlerce kişi başvuruyor. Düzenli maaş, ek ödeme, yıllık izin, emeklilik güvencesi gibi sosyal haklar için yakın dönemde de binlerce kişi Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru yaptı. Başvurular 8 Mayıs'ta sona ererken şimdi sonuçlar bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Her yıl Sağlık Bakanlığı'nın KPSS tercihlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Memur adayları, kadrolu istihdam, iş güvencesi, düzenli maaş, sosyal haklar ve emeklilik avantajları nedeniyle ÖSYM üzerinden başvuru yapıyor. Bu yıl da on binlerce kişi 8 Mayıs'a kadar tercih işlemlerini tamamladı. Başvuru yapanların ortak sorusu "Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Sağlık Bakanlığı KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanabilir?
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den ve Sağlık Bakanlığından açıklama yapılmadı. 2024'te başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde alınmış, sonuçlar ise 4 Mart'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanırsa tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanması beklenebilir.
Sonuçlar açıklandığında başvuru yapan adaylar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecek.