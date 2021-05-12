  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Sağlık Bakanlığı: Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'de
Takip Et

Sağlık Bakanlığı: Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'de

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, bugün Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. 

Sağlık Bakanlığı, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." açıklaması yaptı.

Bu sevkiyatla Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

 

Sinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdiSinovac, Türkiye'ye üretim lisansı verdiGündem
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruzErdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruzGündem
Fransa’da 'sağlık kartı' uygulaması kabul edildiFransa’da 'sağlık kartı' uygulaması kabul edildiDünya
COVID-19'da son 24 saatte 14 bin 497 vaka, 278 ölümCOVID-19'da son 24 saatte 14 bin 497 vaka, 278 ölümGündem

 

Etiketler
Corona virüs