Sağlık Bakanlığı: Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'de

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, bugün Esenboğa Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanlığı, "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." açıklaması yaptı.

Bu sevkiyatla Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.