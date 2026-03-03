Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli personel alımı beklentisi kamuoyunda giderek artarken Sağlık Bakanlığının yayımlayacağı ilan büyük merak uyandırıyor. Özellikle sağlık alanında kariyer hedefleyen adaylar başvuru tarihlerini öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Adaylar resmi ilanı kaçırmamak için gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki bugün yeni bir gelişme yaşandı mı?

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

3 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular mayıs ayında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer bir takvimle ilerlemesi ve tercihlerin nisan–mayıs aylarında başlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.