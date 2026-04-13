Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Kamuya personel alımlarına yönelik beklenti sürerken, gözler bu kez Sağlık Bakanlığında... Sağlık alanında görev almak isteyen memur adayları, başvuru süreci, kadro dağılımı ve şartlara ilişkin detayların açıklanmasını bekliyor. "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman başlayacak" sorusu gündemden düşmüyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

13 Nisan 2026 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığının duyuru kısmı incelendiğinde yeni bir açıklama yapılmış değil. 2025'te başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.