Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alım ilanı yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımı için bekleniyor. Temmuz ayı ilerliyor ve beklentiler had safhada... Her gün bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Peki bugün duyuru veya açıklama yapıldı mı?
Sağlık alanında kariyer hedefleyen adaylar ÖSYM'den ve İŞKUR'dan duyuru bekliyor. Sözleşmeli personel adayları tercih için sabırsızlanırken haftalardır yöneltilen soru "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
7 Temmuz 2026 Salı günü Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama gelmedi. Temmuz ayı ortasında tercihlerin alınması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.