Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel, işçi alımı ne zaman başlıyor? Başvuru tarihi belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığı her yıl binlerce kişiye istihdam sağlıyor. Yılın ilk alımları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Sağlık alanında kariyer yapmak isteyenler, alım ilanını beklerken herhangi bir bilgi olup olmadığını öğrenmek için "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" diye soruyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığından ilk etap alımları için tercih tarihleri paylaşılmadı. Bu ay Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan konuya dair bir açıklama yapılması bekleniyor.

Sözleşmeli personel adayları tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşçi adayları ise İŞKUR üzerinden işlemlerini yapacaklar.