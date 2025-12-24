Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alım başvuruları ne zaman alınacak? Kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

2026 yılı için planlanan Sağlık Bakanlığı personel alımı hazırlıkları yakından takip ediliyor. Özellikle sözleşmeli kadrolar ve sürekli işçi pozisyonları için başvuru süreci araştırılıyor. On binlerce kişi başvuru yapmak için sabırsızlanırken "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alım başvuruları ne zaman alınacak" sorusu her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...