Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman? Bakanlık tarih verdi mi?

Sağlık Bakanlığının her yıl belirli dönemlerde açmış olduğu ilanlara yoğun bir ilgi söz konusu... Bu yıl da Bakanlık binlerce sözleşmeli personel ve işçi alacak. Ocak ayı ile birlikte heyecan iyice katlandı. Adaylar net tarihe ulaşmak istiyor. Bu nedenle sıklaşan soru "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman" şeklinde...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...