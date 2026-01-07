Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman? Bakanlık tarih verdi mi?

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alım süreci kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Sözleşmeli personel ve işçi kadroları için başvuru takvimi merakla bekleniyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte adaylar ilan tarihlerini yakından takip etmeye başladı. Bu nedenle “Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman” sorusu sıkça geliyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri paylaşılmadı. Geçen yıl başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da beklentiler nisan, mayıs aylarında tercihlerin alınması yönünde...

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...