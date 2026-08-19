Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanı yayımlandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

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Sağlık Bakanlığında bünyesinde çalışmak isteyen yüz binler iş alım sürecini yakından takip ediyor. Adaylar aylardır Bakanlıktan gelecek duyuruya kilitlenmiş vaziyette... Her gün bir gelişme olup olmadığı araştırılırken sık sık gelen soru "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ilanı yayımlandı mı" oluyor.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Hayır, Sağlık Bakanlığı 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla başvuru tarihlerini paylaşmadı. Bakan Memişoğlu'nun yakın zamanda bir açıklama yapması bekleniyor.

Kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmuş değil.