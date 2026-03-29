Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman? Bakanlıktan duyuru geldi mi?

Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın gözü Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak personel alımına çevrildi. Başvuru sürecine ilişkin detaylar henüz netleşmezken adaylar gelişmeleri yakından izliyor. Özellikle ilan tarihini kaçırmak istemeyenler "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

29 Mart 2026 Pazar günü ve Sağlık Bakanlığından duyuru gelmedi. Geçen yıl başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.