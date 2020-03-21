Sağlık Bakanlığı virüs tedbirlerini artırdı

21 Mart 2020

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdığını açıkladı. Bakanlık tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevi gibi toplu mekanlarda enfeksiyondan korunma ve kontrol önerilerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyelerine göre, enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma önlemlerine dikkat etmek gerekiyor.

Bu önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtları isim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planları gibi bilgiler tam ve düzenli olarak tutulacak. Bunlar, olası vaka durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz edecek.

Konaklama tesislerinde uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerine göre, odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Oda temizliğini yapacak kişi ellerini yıkadıktan sonra eldiven giyecek ve temizliği eldivenli ellerle yapacak. Bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyecek. Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak.

Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak.

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Misafirin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayacak, toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek.

Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilecek. Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmayacak. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılacak. Bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklarla yapılacak. Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar bulundurulmayacak.

Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetleri olan kişiler olması durumunda ise diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp maske takılması sağlanarak sağlık birimine başvurması sağlanacak.

Koronavirüs tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacak. Otel çalışanlarına hijyen kurallarına ilişkin eğitim verilmesi sağlanacak.

Açık büfe yerine restoran çalışanları servis yapacak

Restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.

Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması açısından riskli bir uygulama olması nedeniyle gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanacak.

Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Restoran çalışanlarına da hijyen kurallarını uygulamaları bakımından eğitim verilmesi sağlanacak.

Yurtlarda ortak kullanım alanlarının temizliğine özen gösterilecek

Yurtlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için de odaların ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Genel temizliği su ve deterjanla yapılacak. Oda temizlenirken eldiven kullanılacak. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği su ve deterjan ile yapıldıktan sonra kullanılacak.

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Çarşaf ve havlu gibi eşyalar ise 60-90 derecede normal deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanacak.

Yurt çalışanlarına, el temizliğine dikkat etmeleri, elleri en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkamaları, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikler kullanmaları konusunda eğitim verilecek.

Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı bulguları olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Yurtta konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile ilgili uyumlu şikayetleri olması durumunda, diğer konaklayanlardan ayrılarak, maske takılması sağlanarak sağlık birimine başvurması sağlanacak.

Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanacak. Odalarında izole olmaları sağlanacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanların sağlık durumuna yakın takip

Sağlık Bakanlığı, huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerindeki tedbirlerin artırılması için de önerilerde bulundu.

Buna göre, odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde konaklayanlar arasında Kovid-19 hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanların yüksek risk grubunda olmaları ve hayati risklerinin yüksek olması nedeni ile semptom ve bulguları (ateş, kan basıncı, nabız sayısı, solunum sayısı, şuur durumu ve oksijen satürasyonu) huzurevi sağlık personeli tarafından yakından takip edilecek.

Koronavirüs belirtisi gelişen hastanın çalışanlar tarafından ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine gönderilmesi sağlanacak.

Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin kendi nakil araçlarının temizliği Kovid-19 rehberinde belirtilen ambulans temizliği usul ve esaslarına göre yapılacak.

Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi maske takması sağlanacak. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole olmaları sağlanacak.