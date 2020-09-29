Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM Sonuç'tan açıklandı

29 Eylül 2020

Sağlık personeli adaylarının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM Sonuç sayfasından erişime açılan Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ile 10-16 Eylül tarihlerinde tercih işlemlerini yapan adaylar yerleştirildikleri tercihlerini öğrenme fırsatı buldu.

Konu hakkında ÖSYM'den yayımlanan duyuruda, "10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." denildi.

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının yanı sıra, yerleştirmeye ilişkin sayısal verileri de adaylarla paylaştı. Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ile birlikte açıklanan bu verilere göre bin 930 ortaöğretim, bin 361 ön lisans, 12 bin 596 lisans mezunu aday tercih yaparken, tercih yapan toplam aday sayısı 15 bin 887 oldu. Açıklanan kontenjanların tamamına yerleştirme yapılırken, 200 kişi Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmiş oldu.