Sağlık Bakanlığı’na hizmet işçisi kura ile alınabilecek

ANKARA(DÜNYA) - Kamu kurumlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapılarak, Sağlık Bakanlığı’na, 2022 yılında temizlik, güvenlik, bakım-onarım işçilerini sınava tabi tutmadan kura ile alma imkanı getirildi.

Buna göre; temizlik, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi olmadan doğrudan noter kurası ile belirlenebilecek. Bu durumda şartlara uygun tüm başvuru sahipleri arasında asıl ve yedek adaylar doğrudan kura ile belirlenecek.