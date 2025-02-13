Sağlık Bakanlığı'ndan ambulansların kentsel vakalara ulaşım hızına dair açıklama

Sağlık Bakanlığı, 112 ambulanslarının kentsel vakalara ulaşım hızına ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakanlık, yalnızca 2024 yılı içinde toplam 6 milyon 798 bin 557 vakaya müdahale edildiğini ve kentlerde ilk 10 dakika içinde vakalara ulaşım oranının yüzde 90’ın üzerine çıktığını duyurdu.

Hülya Koçyiğit’e geçmiş olsun mesajı ve tepki

Açıklama, Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Paylaşımda, Londra’da kaza geçiren sanatçı Hülya Koçyiğit’e geçmiş olsun dileğinde bulunulurken, Koçyiğit’in Türkiye’deki acil sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğine dair olumlu değerlendirmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Bakanlık, Koçyiğit’in açıklamalarına yönelik sosyal medyada görülen eleştirilere tepki göstererek, “Sayın Koçyiğit’in demecine ilişkin mesnetsiz sataşma ve karalama paylaşımlarını ibretle ve üzülerek takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Acil sağlık hizmetlerinde hızlı müdahale

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı boyunca acil sağlık hizmetlerinde önemli bir performans sergilendiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

112 ambulansları, 2024 yılında toplam 6 milyon 798 bin 557 vakaya müdahale etti.

Kentlerde ilk 10 dakika içinde vakalara ulaşım oranı yüzde 90’ın üzerinde gerçekleşti.

Bakanlık, acil sağlık hizmetlerinin hızlı, güvenilir ve erişilebilir olduğunu vurguladı.