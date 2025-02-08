Sağlık Bakanlığı'ndan Aydın'daki 'ölü hasta taburcu edildi' iddialarına açıklama

Aydın’daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiği iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaparak hastanın taburcu edildikten kısa süre sonra fenalaştığını ve yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan açıklama: Hasta taburcu edildi, acil servis girişinde fenalaştı"

Sağlık Bakanlığı’nın "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün konuyla ilgili olağan dışı bir denetim başlattığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, 30 Ocak’tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat’ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı için 7 Şubat saat 10.35’te taburcu edildiği belirtildi.

Ancak hastanenin acil servis girişinde tekerlekli sandalyede bekleyen hastanın fenalaştığı ve kırmızı alana alındığı ifade edildi.

Kamera kayıtlarına göre 40-45 dakikalık müdahale yapıldı

Bakanlık açıklamasında, hastanenin kamera görüntülerine dayanarak şu bilgiler paylaşıldı:

Hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınlarının gözetiminde fenalaştığı tespit edildi. Fenalaşmasının ardından hastanın kırmızı alana alınarak entübe edildiği kaydedildi. 40-45 dakika süren müdahaleye rağmen hastanın saat 11.40’ta hayatını kaybettiği hastane kayıtlarına geçti.

Olayın tüm detaylarının aydınlatılması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nün incelemelerine devam ettiği ve süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.