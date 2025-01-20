Sağlık Bakanlığı'ndan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanlığı, kalp krizi geçiren TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Arıkan'ın bilinci açık olduğu aktarılırken tedavisine Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edildiği açıklandı.
Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlık Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini bildirirken şu açıklamalarda bulundu:
"Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı"