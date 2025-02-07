Sağlık Bakanlığı'ndan hastane bahçelerindeki hayvanlara ilişkin yazı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, sağlık kuruluşlarının girişleri ve bahçelerinde yaşayan hayvanlarla ilgili 81 ile yazı gönderdi.

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması istendi.

"Halk sağlığını tehdit ediyor"

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Sağlık Kuruluşlarında Sahipsiz Hayvanlarla İlgili Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı yazı 81 İl Valiliğine, 81 İl Sağlık Müdürlüklerine ve 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine gönderildi.

Yazıda, sağlık yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve sağlık kuruluşları içerisine girmiş olan sahipsiz hayvanlarının dışarı çıkarılması için yerel yönetimlerle koordinasyon içerisinde olunması istendi.

Son dönemde, sağlık kuruluşlarının girişlerinde ve bahçelerinde sahipsiz hayvanların arttığı, Bakanlığa bu hususta çokça şikâyet ulaştığı ve bu durumun sağlık kuruluşlarına başvuran vatandaşların sağlığını tehdit eder hale geldiği öne sürüldü.

Tedbirler sıralandı

Söz konusu yazıda, alınacak tedbirlere de yer verildi. Buna göre; Valilikler koordinasyonunda, yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, sağlık kuruluşları ve yerleşkelerinde başta köpekler olmak üzere sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak yasal düzenlemeler ve meri mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması istendi.