Sağlık Bakanlığı'ndan ihraç edilenlerin sayısı açıklandı

13 Ocak 2018

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, devletin bütün kurumlarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin Bakanlık bünyesinde hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

7 bin 655 personelin ihraç edildiğini, ihracın sonrasında gelen itirazların değerlendirilmesiyle 252 personelin göreve iade edildiğini belirten Demircan, 243 personelin de şu an açıkta olduğunu bildirdi.

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği yıpranma paylarına ilişkin bir hazırlık içinde olduklarını ifade eden Demircan, özlük haklarıyla ilgili yapılacak çalışmaların içerisinde, sağlık çalışanlarına yıpranma payının verilmesinin de yer aldığını belirtti.

Bakan Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sağlık çalışanlarının "5 yıllık hizmetine karşılık 1 yıl yıpranma payı verilmesi" sözünün de geride kalmayacağını vurguladı.

"Ocak ayının sonunda çalışmamızı yapacağız"

Sözleşmeli sağlık personelinin başarı değerlendirmesi konusuna da değinen Bakan Demircan, "Sözleşmeli personelde değerlendirme yapmak zorundayız. Başarı değerlendirmesi bu. Karne belki hoş düşmüyor, konuya öyle bakmayalım. Performans değerlendirmesi olarak değerlendirelim. Başarılıyı başarısızdan ayırmak gereklidir. Hizmetin kalitesini yükseltmek için başarıya ödül vermek lazım. Başarısızsa kişi, belli puanın altına düşerse o sözleşmenin sonlandırılması lazım. Bunların kriterlerini belirliyoruz. Önümüzdeki günlerde sözleşmeli personelimizde ve diğer sağlık çalışanlarımızda eğitim çalışmalarımızı yapacağız. Sanıyorum ocak ayının son haftasında ilk çalışmamızı yapacağız. Onlar da bilecekler hangi değerlendirmelerden geçeceklerini" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA