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Sağlık Bakanlığından izin, istifa ve emeklilikle ilgili yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.

Yazıya göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.

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