Sağlık Bakanlığından izin, istifa ve emeklilikle ilgili yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.
AA
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Sağlık Bakanlığınca, 81 ilin sağlık müdürlüklerine, personelin yıllık izin, istifa, emeklilik durumundaki yeni düzenlemelere ilişkin yazı gönderildi.
Buna göre, Sağlık Bakanlığı personeline, kamu sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde yıllık izin ve ücretsiz izin verilebilecek.
Yazıya göre, emeklilik talebinde bulunan personelin işlemleri yerine getirilecek.
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