Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüse ‘WhatsApp Hattı’

22 Nisan 2020

Sağlık Bakanlığı resmî sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımla Türkiye’deki insanların salgınla ilgili en doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak ve riskli kişileri ne yapmaları gerektiği konusunda doğru yönlendirmek adına ‘SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı’nı kurduklarını duyurdu. Hat, Türkiye’deki vatandaşların sorularına cevap vermeyi ve hızlı, güncel ve resmi tavsiyeler paylaşmayı hedefliyor.

Türkiye sınırları içindeki herkesin ulaşabileceği ‘SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı’na WhatsApp üzerinden 0541 888 0 184 numarasına mesaj gönderilerek ulaşılabilecek. Sağlık Bakanlığı ile WhatsApp ortaklığında geliştirilen bir ‘chatbot’, salgınla ilgili sorulara Türkçe olarak yanıt vererek insanların salgından nasıl korunacaklarına dair tavsiyeler ve pratik ipuçları paylaşacak. Facebook, aynı zamanda Bakanlığın platformları üzerinden bu bilgileri paylaştığı gönderileri de destekleyecek.

"Büyük zorlukların beraber üstesinden gelmeye devam edeceğiz”

Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları işbirliği hakkında konuşan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları bu işbirliği sayesinde de vatandaşların koronavirüs ile ilgili en doğru bilgiye ve tavsiyelere en hızlı şekilde ulaştığından emin olacaklarını kaydetti. Teknoloji şirketi olarak, bu zor zamanlardaki sorumluluklarının hiç olmadığı kadar büyük olduğunu vurgulayan Matraş, “Dünyanın farklı yerlerindeki insanların WhatsApp üzerinden sevdikleriyle bağlantı kurup birbirlerine destek olduklarını ve sağlık çalışanlarının bu mesajlaşma platformumuz sayesinde daha hızlı koordine olup harekete geçtiklerini gördük. Facebook olarak hükümetlerle, teknoloji şirketleriyle ve sivil toplumla işbirliği yapmaya ve salgının ortaya çıkardığı büyük zorlukların beraber üstesinden gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

WhatsApp COO’su Matt Idema, bu gibi zor zamanlarda, insanlar arkadaşları, aileleri ve topluluklarıyla bağlantı kurmak ve birbirlerine destek olmak için WhatsApp’ı hiç olmadığı kadar çok kullandığını belirten, “Sağlık Bakanlığı'na, Türkiye’deki vatandaşların sorularına güvenilir ve hızlı sağlık tavsiyeleriyle cevap vermelerine ve insanları güvende tutmalarına yardımcı olacak iletişim araçlarını sunabiliyor olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.