Sağlık Bakanlığından 'kurban eti' uyarısı
Sağlık Bakanlığı, kurban etinin buzdolabında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesini önerdi.
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Sağlık Bakanlığınca, yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilerek tüketilmesi önerildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni kesilmiş kurban etinin buzdolabının üst rafında 24 saat boyunca dinlendirilmesi önerilir. Özellikle mide ve bağırsak rahatsızlığı olan kişiler dinlendirilmiş et tüketmelidir." uyarısında bulunuldu.