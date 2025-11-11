Sağlık Bakanlığı'ndan sahte MHRS sitelerine suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adını kullanarak ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MHRS üzerinden randevu alma, iptal etme veya değiştirme işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yalnızca "www.mhrs.gov.tr" adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."