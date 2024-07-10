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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) bulunduğu tarihi binanın çatısında yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle bazı parçaların yere düşerek parçalandığı belirtildi.

AA
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Selimiye Tıbbiye Caddesi'ndeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü. Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

 